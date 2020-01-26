مصادر طبية عراقية: إصابة 73 متظاهرا في الناصرية

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أفادت مصادر طبية وشهود عيان بإصابة 73متظاهرا عراقيا برصاص وغازات مسيلة للدموع خلال محاولة قوات مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن ساحة البهو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات مكافحة الشغب العراقية شنت منذ ساعات عمليات عسكرية لفض تجمعات لمتظاهرين في ساحة البهو وسط مدينة الناصرية باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع ما أوقع حتى الأن 73 مصابا تم نقلهم الى مستشفيات المدينة.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية تطارد المتظاهرين في عمليات كر وفر في شوارع المدينة فيما شوهد دخان كثيف ونيران مشتعلة جراء حرق الاطارات لاعاقة حركة القوات الأمنية وسط المدينة.

ومازال حقل الناصرية النفطي متوقف عن الانتاج بعد أن قررت إدارة الحقل إيقاف الإنتاج لليوم السادس على التوالي حتى يتم حل مشكلة المتظاهرين الذين يضغطون ويقطعون الشوارع المؤدية إلى الحقل ومنع حركة الموظفين والعاملين في الحقل بحثا عن فرص عمل.

كما يتجمع العشرات من المتظاهرين على طريق المرور الدولي لمنع حركة الشاحنات المارة عبر حدود محافظة ذي قار إلى المحافظات الأخرى في إطار خطة لتوسيع رقعة المظاهرات الاحتجاحية بالمحافظة التي دخلت شهرها الرابع على التوالي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.