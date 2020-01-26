الجيش الملكي يقلب تأخره أمام نهضة الزمامرة إلى فوز في الدوري المغربي

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قلب فريق الجيش الملكي تأخره بهدف أمام مضيفه نهضة الزمامرة إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الفتح الرباطي على الدفاع الحسني الجديد 2 - 1.

وتقدم نهضة الزمامرة بهدف سجله عبدو جاميلو في الدقيقة 52 وتعادل الجيش الملكي بهدف سجله محمد فكري في الدقيقة 56 ،قبل أن يسجل أيمن الشباني الهدف الثاني للجيش الملكي في الدقيقة 75.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نهضة الزمامرة عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الفتح الرباطي على الدفاع الحسني الجديدي 2 - 1.

وسجل هدفي الفتح الرباطي سعد آيت الخرصة في الدقيقة 79 وأيوب سكومة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الدفاع الحسني الجديدي ياسين الذهبي في الدقيقة 72.

وأهدر المهدي قرناس ركلة جزاء للدفاع الحسني الجديد في الدقيقة 47.

ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند 17 نقطة في المركز التاسع.