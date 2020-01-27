مدرب النجم: حسابات المجموعة تعقدت وكنا نستحق التعادل أمام الأهلي

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أكد الإسباني جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي أن المجموعة تعقدت بعد الخساراة أمام الأهلي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو عقب المباراة : "كنا نعلم صعوبة المباراة خاصة أننا لعبنا أمام فريق كبير، المجموعة صعبة وتعقدت الحسابات".

وتابع: " عشنا لحظات صعبة بعد الهدف، أداؤنا في الشوط الثاني كان أفضل، وكنا نستحق التعادل".

وعن المباراة القادمة أمام بلاتينيوم واصل جاريدو: "هدفنا هو التأهل للدور القادم، وعلينا التركيز استعدادًا لمباراة بلاتتينوم، فهي الفرصة الأخيرة لتحقيق ذلك".

وعن ردات فعله العصبية وتلقيه لبطاقة صفراء أتم: "كنت أقوم بعملي، ولا أتفق أن عصبيتي واعتراضي على التحكيم أثر سلبا على تركيز فريقي".

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 10 متصدرا مجموعته بفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني أصحاب المركز الثاني والثالث بالمجموعة.