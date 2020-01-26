بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج بطول 1200 متر، وعرض 24.5 متر، في المسافة من أمام مديرية التربية والتعليم، وحتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج " النفق القبلي"، بتكلفة إجمالية 184 مليون جنيها، وذلك بالتزامن مع أعياد الشرطة و25 يناير.

وأوضح المحافظ أن توسعة الكورنيش الغربي مشروع حيوي وسياحي هام لأبناء المحافظة، وأحد المشروعات التي ستوفر العديد من فرص العمل، لافتا إلى ان المشروع صادفته بعض المعوقات وتوقف لفترة طويلة، حتى تم الإنتهاء من رفع كفاءة وقدرة شبكة مياه الشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، و كافة المرافق، لإستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية.

وأكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات، والتي كان من أهمها مشروع توسعة الكورنيش الغربي، لما يمثله كشريان مروري حيوي لأهالي سوهاج، حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في الخدمات المقدمة له على أرض الواقع.

وأضاف أن المواطنين بسوهاج قد تحملوا كثيرا من أعباء العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن الأيام القليلة القادمة ستحمل مفاجآت سارة لهم بشأن تلك المشروعات.