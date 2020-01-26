وفاة عامل بوفيه داخل مقر محكمة جنايات الإسكندرية

لفظ، "جابر.ح.ع"، 60 عامًا، عامل "بوفيه" بمحكمة جنايات الاسكندرية، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة، أثناء تأديته عمله، إثر تعرضه لنوبة سكر مفاجئة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ من قوة تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، بوفاة عامل البوفيه داخل مقرها.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، رفقة سيارة إسعاف، تبين أنه أثناء ممارسة المتوفى مهام عمله داخل بوفيه المحكمة، شعر بإعياء شديد، أعقبه سقوطه على الأرض، وبالكشف الطبي عليه، تبين أن سبب الوفاة جاء نتيجة إصابته بغيبوبة السكر.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، والتي أجرت مناظرة للجثة، وأمرت بنقلها إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، وتباشر التحقيق.