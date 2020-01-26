الجيش الألماني يستأنف تدريب قوات كردية في شمال العراق

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استأنف الجيش الألماني تدريب قوات أمن كردية في مدينة اربيل شمالي العراق، بعدما توقف مؤخرا في أعقاب تصعيد الوضع في العراق.

وأوضح الجيش الألماني صباح اليوم الأحد أن ذلك تم بعد صدور قرار مقر قيادة العمليات الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبالتعاون مع شركاء متعددي الجنسيات، لافتا إلى أنه تم استئناف عملية التدريب منذ الساعة السادسة صباحا (بتوقيت ألمانيا).

ورغم ذلك، تظل مهمة التدريب في وسط العراق متوقفة في الوقت الحالي.

وكان تم سحب الجنود والوحدات الألمانية من وسط العراق بعدما استهدفت الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني بقصف جوي ليلة الثالث من يناير الجاري.

وأعقب ذلك بأيام هجمات انتقامية من إيران استهدفت قواعد عسكرية في العراق يتمركز بها جنود أمريكيون.