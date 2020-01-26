وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات جنوب سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل



تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، اليوم الأحد، التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

كما تفقدت زايد مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ لبحث رفع كفاءة الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والإداريين بمحافظة جنوب سيناء؛ تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشدّدت وزيرة الصحة -خلال تفقد سير الدورات التدريبية- على ضرورة ومتابعة التدريب والتعلم المستمر، مشيرة إلى أن أهم عنصر في نجاح المنظومة الجديدة هو العنصر البشري.

ولفتت زايد إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل ستكون بمثابة نقلة تاريخية في النظام الصحي بمصر، مشددة على ضرورة رضاء المريض عن الخدمة الطبية المقدمة له، موضحة أن العمل بالمنظومة الجديدة سيكون وفقًا لبروتوكولات علاج موحدة.

وحرصت وزيرة الصحة على تبادل الحديث مع المتدربين، وأكدت لهم أنها تسعى بشتى الطرق لزيادة الحصول على الفرص التدريبية لرفع كفاءتهم المهنية، قائلة لهم: "بابي مفتوح أمام جميع أبنائي وزملائي لأي آراء ومقترحات من شأنها النهوض بالمنظومة الصحية بما يخدم مصلحة المريض".

وأشارت وزيرة الصحة إلى بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مؤخرًا لتدريب الأطباء بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، كما أكدت لهم ضرورة الالتزام بأدبيات العمل، والاستفادة من خبرات ممن سبقوهم في العمل.

وأشادت وزيرة الصحة بمستوى الخدمة الطبية الذي وصلت إليه المستشفى؛ كمستشفى نموذجي، خاصة بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وبما يتوافق مع معايير هيئة الرقابة والاعتماد إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، على أن تكون مطابقة لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وراجعت الوزيرة الرسومات الهندسية للوحدة، ووجهت بسرعة الانتهاء من كل الأعمال بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتأتي هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة جاري رفع كفاءتها وتطويرها، بالإضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التي ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة.

وتأتي زيارة الوزيرة لمحافظة جنوب سيناء ضمن سلسلة مستمرة تقوم بها لمتابعة سير العمل ميدانيًا.

يذكر أن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.