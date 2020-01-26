المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يتّجه للصين لبحث مواجهة فيروس كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أنه سيصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد، للقاء مسئولين حكوميين وخبراء في مجال الصحة؛ لبحث كيفية مواجهة انتشار فيروس الجهاز التنفسي "كورونا".



وكتب جيبريسوس عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في طريقي إلى بكين بالصين للقاء الحكومة وخبراء الصحة الذين يدعمون مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا: "أنا وزملائي بمنظمة الصحة العالمية نود أن نفهم آخر التطورات، وأن نقوي شراكتنا مع الصين في تقديم مزيد من الوقاية من انتشار المرض".



وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسارع انتشار فيروس كورونا رغم جهود احتوائه، وتشير آخر التقديرات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى نحو ألفيّ شخص، فيما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 56 شخصا.