منتخب اليد يتوج بطلا لإفريقيا على حساب تونس ويتأهل لأوليمبياد «طوكيو2020»

تُوج المنتخب الوطني لكرة اليد ببطولة أمم إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 27-22، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على صالة رادس.

وبدأ الشوط الأول بأداء جيد من جانب المنتخبين وافتتح المنتخب التونسي أهداف المباراة ثم عادل النتيجة للفراعنة محمد سند، وبعدها استطاع نسور قرطاج في توسيع الفارق إلى هدفين بعد مرور 4 دقائق من انطلاق المباراة.

وعادل سند النتيجة للمنتخب الوطني بعد أن أحرز 3 أهداف متتالية، ونجحت مصر في التقدم بنتيجة المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 11 بعد أن سجل سند الهدف السادس للفراعنة ووسع المنتخب الفارق أمام تونس الى 3 أهداف لتصبح النتيجة 8-5.

ونجحت مصر في إنهاء الشوط الاول لصالحها بفارق 4 أهداف مع الثواني الاخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع مع الثواني الأخيرة، لينتهي الشوط بنتيجة 15-11.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب تونس في العودة وتقليص الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 14-16، ولكن استفاق المنتخب وفرض سيطرته في الشوط الثاني بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهداف المنتخب في الشوط الثاني.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، حافظت مصر على فارق الـ4 أهداف، عند النتيجة 16-12، وبالرغم من تقليص المنتخب التونسي النتيجة لفارق هدفين، لكن مصرت نجحت في استعادة فارق الـ4 أهداف مرة أخرى في الدقيقة 10 من الشوط الثاني النتيجة 20-16.

وواصل المنتخب التفوق على أصحاب الأرض وتوسيع الفارق إلى 7 أهداف بعد مرور 13 دقيقة، ليجبر مدرب منتخب تونس على الحصول على وقت مستقطع.

وبالرغم من محاولات تونس لتقليل الفارق، لكن لاعبي منتخب مصر حافظوا على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة عند النتيجة 24-19.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياة على لاعبي الفراعنة بجانب نزول أحد المشجعين أرضية صالة رادس والتعدي على اللاعبين ، والتي على إثرها قام حكم المباراة بتوقف أحداث سير الشوط الثاني، وتم استكمال المباراة بعد العودة للهدوء للصالة.

وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة ولكن فشلوا في ذلك، لنتنهي المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 27-22 بفارق 5 أهداف، وينجح المنتخب في تحقيق الانتصار الأول له أمام تونس على أرضه ووسط جماهيره.

وسيخوض كلا من المنتخب التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأوليمبياد خلال الفترة من 17 إلي 19 أبريل مع كلا من فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، سلوفينيا، السويد، حيث سيواجه منتخب تونس في الملحق كلا من: فرنسا، إسبانيا، البرتغال ، فيما سيواجه المنتخب الجزائري كلا من: ألمانيا، سلوفينيا، السويد.

وحقق منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة 27/32 في المباراة التي أقُيمت اليوم قبل بداية المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني على أنجولا بنتيجة 33-26، في المباراة الأخيرة من الدور الثاني قبل التأهل لمواجهة الجزائر في نصف النهائي.

كما نجح منتخب مصر في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 -22 ثم كينيا 44-19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 -19.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي، عصام الطيار، محمد علي، محمد سند، أكرم يسري، أحمد الأحمر ويحيى خالد، محسن رمضان الأيمن، أحمد خيري، سيف الدرع ، حمد هشام السيد، يحيى الدرع، على زين، حسن قداح، عمر بكار وأحمد مؤمن،إبراهيم المصري، ممدوح هاشم، وسام نوار، أحمد عادل ، خالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.