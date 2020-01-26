محامي ترامب: الناخبون وليس محاكمة العزل هم من يحددون مصير الرئيس

قال ألان ديرشوفيتز وهو محامي المشاهير وسيظهر في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب بمجلس الشيوخ للدفاع عنه إن الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وليس الكونجرس، هم من يجب أن يحددوا مصير الرئيس.

وقال ديرشوفيتز ، في تصريح شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد إن "الكثير ما عرضه الديمقراطيون ليس جرائم تؤدي إلى العزل. إنهم شنوا حملة إعلانات بهدف إظهار أنه يتعين عليك أن تصوت لصالح مرشح مختلف".

وقال للشبكة التليفزيونية: "لندع ذلك لرأي ناخبينا"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودلل أكثر المحامي السابق لـنجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جيه سيمبسون ورجل الأعمال والملياردير الأمريكي جيفري إيبستين على أن ترامب لم يرتكب أي جرائم تستوجب العزل، زاعما أن الرئيس كان سيتعين عليه ارتكاب انتهاكات "جنائية في طبيعتها" لكي يتم مساءلته.

وقوبل ديرشوفيتز باعتراض مقدم البرنامج كريس والاس، إذ أن المحامي السبعيني من العمر كان دلل على العكس تماما خلال محاكمة عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات.

وتتوقف جلسات المحاكمة اليوم الأحد على أن تستأنف يوم غد الاثنين. وكان محامو دفاع الرئيس قد بدأوا دفوعاتهم يوم أمس السبت، قائلين إن ترامب لم يرتكب أي مخالفة.

وتتهم مادتا الاتهام بالعزل ترامب باساءة استغلال سلطات مكتبه بالضغط على أوكرانيا من أجل تشويه سمعة منافسه السياسي جو بايدن وعرقلة سير تحقيق للكونجرس.

ويربط آدم شيف النائب الديمقراطي الذي يتولى رئاسة فريق الادعاء بمحاكمة العزل، سلوك ترامب بجريمة "الابتزاز" منظمة، قائلا إن الرئيس علق مساعدة عسكرية من أجل الحصول على إعلان من كييف بأنها ستجري تحقيقا مع بايدن.

ووصف ترامب النائب الديمقراطي شيف بأنه "سياسي فاسد" مضيفا في تغريدة أنه "لم يدفع الثمن بعد لما يتسبب فيه لبلادنا!".

وقال شيف في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" إنه يعتقد أن تصريح ترامب "كان المقصود به أن يكون "تهديدا له.

وشدد على أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سوف يحتاجون إلى "شجاعة أخلاقية" لمواجهة الرئيس والموافقة على استدعاء شهود في المحاكمة. ويفتقر الديمقراطيون حتى الآن إلى عدد أصوات كافية للإجبار على استدعاء شهود للادلاء ما يعني أن المحكمة قد تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.