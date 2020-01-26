سبوتنيك الروسية: مقتل وإصابة 28 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

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أفادت وكالة «سبوتنيك الروسية» بمقتل ثمانية وإصابة 20 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في إعزاز السورية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.