 سبوتنيك الروسية: مقتل وإصابة 28 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا - بوابة الشروق
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سبوتنيك الروسية: مقتل وإصابة 28 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

هديل هلال
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 6:18 م

أفادت وكالة «سبوتنيك الروسية» بمقتل ثمانية وإصابة 20 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في إعزاز السورية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

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