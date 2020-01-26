سبوتنيك الروسية: مقتل وإصابة 28 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

أفادت وكالة «سبوتنيك الروسية» بمقتل ثمانية وإصابة 20 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة في إعزاز السورية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.