بن علوي يعود إلى طهران اليوم في ثاني زيارة لإيران خلال أسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الخارجية العمانية بأن وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي سيزور طهران اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة، في حسابها على موقع "تويتر"، أن بن علوي سيجتمع في طهران اليوم بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في طريق عودة بن علوي إلى السلطنة بعد اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأضافت الوزارة أن الجانبين سيبحثان "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص أمن الملاحة في مضيق هرمز"

وكان بن علوي قام بزيارة لإيران يوم الثلاثاء الماضي. وكان قبل أسبوعين من ذلك قام بزيارة للعاصمة الإيرانية للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

تجدر الإشارة إلى أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران رغم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ودول إقليمية أخرى.

كما سبق أن قامت السلطنة بالكثير من جهود الوساطة لتخفيف التوترات في المنطقة.