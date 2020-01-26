كوت ديفوار تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته شبكة (سي أن أن) الأمريكية - أن طالب ايفواري وصل إلى أبيدجان قادمًا من بكين، ظهرت عليه أعراض مثل السعال والعطس وصعوبة التنفس، وقد تم نقله إلى مكان آمن لدى وصوله إلى المطار ويخضع حاليًا لرقابة طبية.

وحثت السكان على عدم الذعر والحفاظ على النظافة العامة، وزيارة أقرب مركز صحي في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).