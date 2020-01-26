التصريح بدفن جثة سائق انقلبت سيارته بترعة المريوطية في الهرم

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في مصرع سائق بعد انقلاب سيارته بترعة المريوطية بالهرم.



وأمرت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد بيان الصفة التشريحية وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.



وتلقت غرفة عمليات النجدة إشارة تفيد بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة في ترعة المريوطية وعلى الفور انتقلت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة وجرى الدفع بونش لانتشال السيارة.



وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بيضاء اللون بطريق المريوطية، انحرف السائق عن الطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوطها في الترعةـ، مما أسفر الحادث عن مصرع السائق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.