القباج: طفرة بالجمعيات الأهلية في الفترة المقبلة بعد صدور لائحة القانون

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، مديرية التضامن ببنها، وعقدت اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالمديرية بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقالت القباج، في تصريحات صحفية على هامش الجولة: "أعلم أن هناك صعوبات تواجهكم وأعرف أن هناك تحديات ولكن هذا لا يجب أن يمنعنا من تقديم خدمة بجودة عالية وأوصيكم بحسن معاملة المواطنين وخصوصا الفقراء منهم"، مشددة على ضرورة وجود آليات لتحسين التواصل بين الديوان العام للوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية وإيجاد منصات للتواصل لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم.



وأضافت القباج أن الفترة المقبلة ستشهد عملا أكبر على الأرض، وتحتاج اقترابا أكثر من المواطنين وتركيزا أعلى في مجال الرعاية الاجتماعية كي تتكامل مع مجال الحماية الذي أولته الوزارة اهتماما كبيرا.



وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا للموارد بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الدولية، واستغلال موارد الوزارة نفسها من خلال حسن استغلال الأصول التي تمتلكها الوزاره في محافظات الجمهورية والموارد البشرية المميزة للوزارة.



ولفتت إلى أنه سيتم ميكنة كل خدمات الوزارة وتطوير بيئة العمل في المديريات لتوفير ظروف عمل جيدة وزيادة الإنتاجية.



وأعلنت أنه سيتم التركيز على التمكين الاقتصادي والتنقية والنظر للتظلمات لقبول عدد أكبر من الأسر، والتأكد من أن الدعم يصل للأكثر احتياجا، لافتة إلى أهمية التمكين الاقتصادي وخاصة لمن لم يحصل على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة أو الخارجين منه، عن طريق إيجاد فرصة عمل أو نقل أصول إنتاجية أو إقراض متناهي الصغر.



ونوّهت بأن وزارة التضامن تعطي أولوية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة وواجب علينا تقديم أفضل الخدمات إليهم، معلنة عزمها إنشاء مركز للتأهيل بكافة خدماته لكل أنواع الإعاقات بمحافظة القليوبية.



وفيما يخص الجميعات الأهلية، أكدت القباج أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة للجمعيات الأهلية بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر في ٢٠١٩، وسيتم تطوير آليات عملها لزيادة التقارب بين الوزارة والجمعيات.



وأشارت القباج إلى أن جولتها بمحافظة القليوبية اليوم شهدت زيارة 3 مؤسسات؛ الأولى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وهو أول مركز في مصر للسيدات ضحايا الإتجار بالبشر، ومركز خدمات المرأة المتكامل ببنها، والمؤسسة الاجتماعية للبنين.



وتفقدت القباج برفقة محافظ القليوبية، الوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالمحافظات ومدى التعاون بين الوزارة والمحافظة؛ حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور مهم في تنفيذ سياسة الدولة في السنوات الأخيرة.



وأضاف الهجان، أن زيارة وزيرة التضامن للمحافظة شهدت زيارة مركز الإتجار في البشر أول مركز في الجمهورية، كما تفقدنا مركز خدمات المرأة، مؤكدًا أنه يقدم خدمات مبهرة للفتيات والمغتربات، كما تم زيارة دار الإيواء للبنين بما يقدمه من خدمات مميزة.



وأكد محافظ القليوبية أن هناك تعاونا مع وزارة التضامن في إيجاد مكان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتدريبهم وتعليمهم وتوفير احتياجاتهم، ضمن مجالات تعاون مستقبلية بين الجانبين.