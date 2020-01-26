18 مليار جنيه من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات بوزارة النقل

400 مليون يورو من «البنك الدولى» للسكك الحديدية.. وعرض كورى لإنشاء محطة متعددة الأغراض باستثمارات 400 مليون دولار

يترقب قطاع النقل المصرى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 18 مليار جنيه تتوزع على عدة مشروعات داخل القطاع منها 400 مليون يورو من البنك الدولى لهيئة السكك الحديدية تستخدم فى تمويل مشروعين تعتزم تنفيذهما خلال العام الجارى.

وقال مسئول فى وزارة النقل إن المشروع الأول الموجه إليه القرض عبارة عن كهربة الإشارات بين الجيزة بنى سويف بطول 120 كم بتكلفة مبدئية 200 مليون يورو ــ بحسب مصدر مسئول فى وزارة النقل.

وأضاف المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن هيئة السكك الحديدية طرحت مناقصة عالمية خلال شهر نوفمبر الماضى بهدف تنفيذ المشروع.

وقامت 12 شركة محلية وعالمية بشراء كراسة الشروط أبرزها ألستوم الفرنسية وكذلك تالس الفرنسية وسيمنز الالمانية وبومباردية الكندية وكاف الإسبانية، علاوة على شركتى أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت.

أما المشروع الثانى المتوقع تمويله من البنك الدولى عبارة عن كهربة الإشارات طنطا المنصورة دمياط بتكلفة مبدئية 200 مليون يورو.

فى سياق متصل، تلقت هيئة موانئ البحر الأحمر عرضا مبدئيا من إحدى الشركات الكورية لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا باستثمارات مبدئية 400 مليون دولار، تبعا لتصريحات مصدر مسئول فى قطاع النقل البحرى.

قال المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن هيئة الموانئ الأحمر طالبت الشركة الكورية بتدبير قرض بشروط ميسرة بشأن تمويل المشروع.

وحسب المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق» فقد اتفقت وزارة النقل مع البنك الأوروبى لاعادة الاعمار على تدبير 300 مليون دولار لتمويل إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط على مساحة مليون متر.

من المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال العام المالى الجارى 2019/2020.

وأكد المصدر أن الحكومة وافقت على شروط بنك الإعمار الأوروبى بشأن تمويل مشروع المحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

ويجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل قامت بسحب المشروع من إحدى الشركات الكويتية لعدم التزامها بموعد التنفيذ.