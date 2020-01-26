تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات بالعاصمة الصينية بسبب كورونا

أعلنت لجنة التعليم بالعاصمة الصينية (بكين) تأجيل موعد استئناف الدراسة (الفصل الدراسي الربيعي) في مراحل رياض الأطفال والمرحلة الأساسية والثانوية والجامعات، في إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم اللجنة لي يي - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد - "إنه سيتم أيضا تعليق التدريب عن بعد بالمؤسسات الأكاديمية، فيما لم يحدد موعدا لاستئناف الدراسة".

وتم تشخيص إصابة 54 شخصا بفيروس كورونا الجديد في بكين حتى الآن، استجاب اثنان منهم للعلاج وغادرا المستشفى.. فيما اتخذت نحو 10 جامعات في "هوبي" وسط الصين، وجامعتان في شنجهاي وتشونغتشينغ قرارات بتأجيل الدراسة، ومنها ما أعلن استئنافها يوم 17 فبراير المقبل.

ومن جهته، قال مدير اللجنة الوطنية للصحة ما شياو وي، اليوم، "إن الصين تمر بوقت حاسم في منع انتشار فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، معتبرا أن عطلة العام القمري الجديد التي تستمر لمدة أسبوع من 24 يناير إلى 30 يناير، هي أفضل وقت لتطبيق إجراءات العزل والتطهير على نطاق واسع".

وأضاف أن نتائج التحاليل الأخيرة أظهرت أن الفيروس أصبح معديا بشكل أكبر، ولكن مازالت هناك حاجة للدراسات لفهم مقدار حدة الفيروس، مشيرا إلى أن تدابير منع انتشار الوباء والسيطرة عليه، التي تطبق في "ووهان"، تلعب دورا مهما.. لافتا إلى أن انتشار الالتهاب الرئوي مازال في مرحله مبكرة، وأنه بالتدابير الصارمة التي تتخذها بلديات مختلفة في البلاد، ستتمكن الصين من كبح انتشار الفيروس بتكلفة أقل وسرعة أكبر.