بنك الشفاء يواصل تطوير المستوصفات والمستشفيات بالمناطق النائية خلال 2020

يواصل بنك الشفاء المصرى برنامج دعم تطوير المستوصفات والمستشفيات ليكون ضمن البرامج المستهدفة للبنك وذلك للعمل عليها هذا العام 2020 حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المستوصفات والمستشفيات الموجودة بالمناطق النائية وبالأخص المناطق المفتقرة للخدمات الطبية لتسهيل مشقة الخدمة الطبية على المرضى.

يقوم بنك الشفاء المصرى بتطوير المستوصف من أجهزة طبية وتطوير المبانى، وقام بنك الشفاء المصرى بتطوير أكثر من 40 مستوصفا فى قرى معزولة ومفتقرة للخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق تحديث الأجهزة الطبية وتوفير المستلزمات الطبية وتطوير الخدمات.

ويقوم بنك الشفاء فى الوقت الحالى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بقافلة نور حياة بالاسكندرية حيث يقوم بالكشف وتسليم النظارات الطبية أثناء وبعد القافلة وإجراء العمليات الجراحية الخاصة بالرمد وتحويل بعض الحالات الخاصة بالمستشفى العسكرى بالقاهرة.

ونجحت القافلة اللى نظمها بنك الشفاء المصرى فى الكشف على 615 حالة، وعمل 365 نضارة، و226 حالة تم تحويلهم للمستشفى العسكرى خلال قافلة نور حياة بحى كرموز بمحافظة الإسكندرية.

ومن ناحية أخرى شارك بنك الشفاء المصرى فى فعاليات المؤتمر السنوى لطب عيون القصر العينى برعاية وتنظيم شركة أر إم إيفنتس، وبدأت فعاليات المؤتمر بمشاركة العديد من اطباء طب العيون وعلى رأسهم البرفيسور الدكتور أيمن الشيتى أحد أطباء العيون وموضوع المؤتمر عن جراحات القرنية والجلوكوما وجراحات الانفصال الشبكى وجراحات انكسار والالتهابات للعيون عند الاطفال وأحدث الطرق الحديثة للتخلص من الاجسام المضادة التى تصيب العيون وإعادة التاهيل البصرى لها، وكان لبنك الشفاء دور رائد ومشاركة فعالة فى حضور المؤتمر وعمل محادثات مع عدد من الدكاترة المشاركين فى المؤتمر للتعاون مع بنك الشفاء فى الفترة القادمة لحملة إعادة إبصار والقوافل الطبية التى تتواجد فى محافظات مصر طوال العام.