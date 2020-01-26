هدوء بساحات التظاهر في بغداد وسط انتشار أمني عراقي كبير

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تشهد ساحة التحرير والساحات المحيطة بها في العاصمة العراقية بغداد هدوءً اليوم الأحد وسط انتشار كبير للقوات العراقية.

يأتي ذلك بعد يوم من المصادمات بين القوات العراقية ومتظاهرين في ساحة الخلاني تسبب بإصابة أكثر من 30 بحالات اختناق جراء استخدام الغازات المسيلة للجموع وإحراق عدد من خيم وسرادق الاعتصام.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مئات الطلاب توافدوا اليوم إلى ساحة التحرير التي اكتظت بالمتظاهرين المطالبين بإصلاح العملية السياسية والإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة والتأكيد على الثبات في ساحة التحرير حتى تتحقق مطالب المتظاهرين.

وشهدت شوارع جسر محمد القاسم وجسر الأحرار وشارع النضال حركة طبيعية بعد انسحاب المتظاهرين منها فيما تجري الاستعدادات لإعادة افتتاح جسر السنك المؤدي إلى ساحة الخلاني.