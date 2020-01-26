تداول 3000 حاوية بمحطة ميناء بورسعيد

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قال عادل إسماعيل، مدير إدارة التحكم والسيطرة بمحطة ميناء شرق بورسعيد ، إن رصيف المحطة استقبل أربعة سفن عملاقة من خطوط ملاحية عالمية مختلفة.

وأضاف «إسماعيل»، في بيان ملاحي، صدر اليوم، أنه تم تداول 3000 حاوية متعددة حمولتها.