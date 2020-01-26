السفير الإيطالي بالقاهرة يزور دير الأنبا سمعان الأثري بمحافظة أسوان

زار السفير الإيطالي بالقاهرة زار جامباولو كانتيني، اليوم الأحد، دير الأنبا سمعان الأثري - غرب أسوان، وذلك ضمن جولته السياحية بالمحافظة، والتي بدأت أمس السبت، حيث كان في استقباله مسئولو منطقة آثار أسوان الإسلامية والقبطية.

وقال كبير مفتشي آثار أسوان الإسلامية والقبطية محمد أبوالشيخ، في تصريح اليوم، إنه قدم شرحا وافيا عن تاريخ دير الأنبا سمعان الذي يطلق عليه دير الأنبا هيدرا السايح أو دير سمعان، وهو دير أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي، وظل العمل به حتى منتصف القرن الـ 13 ويمثل طرازا فريدا للمعمار القبطي.

من جانبه، أعرب محافظ أسوان أشرف عطية، عن ترحيبه بتنظيم هذه الاحتفالية التي ستساهم بشكل مباشر في دعم العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا مع التسويق للمنتجات البيئية واليدوية، بجانب زيادة معدلات السياحة الإيطالية لأسوان، والتي تشهد خلال الموسم الحالي تناميا متزايدا وطفرة كبيرة.

من جانبه، قال السفير الإيطالي إن مصر بلد عظيم، ليس فقط باقتصادها الذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن بشبابها وثقافتها وحضارتها التاريخية وموقعها الجغرافي، مؤكداً أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المتبادلة، والتي من أهمها استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيدا بالتعاون المثمر مع مصر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية، وهو الذي سيقوم عليه تنظيم احتفالية اليوم الإيطالي بأسوان.

وأضاف أنه سيتم أيضا الاحتفال بمرور 40 عاما على إنقاذ معابد فيلة، وهو المشروع التراثي الإنساني الضخم الذي شاركت فيه شركات إيطالية ومتخصصون آثريون إيطاليون، ليستمر التعاون بعد ذلك من خلال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بأسوان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.