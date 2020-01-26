رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واستقبل حمدوك، في الخرطوم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اخيم شنايدر، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اخيم شنايدر، في تصريح صحفي عقب اللقاء، اليوم الأحد، إن زيارته للسودان هى الأولى من نوعها، وتمثل موقفاً تضامنياً مع السودان وحكومة الفترة الانتقالية، وتأتي تأكيداً على اهتمام البرنامج الشديد بمساعدة السودان ومساندته في كافة المجالات للتحول إلى الديمقراطية والحكم الرشيد وللوفاء بتطلعات الثورة.

وأكد شنايدر، أن اللقاء تناول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الانتقالية دعما للسودان، مشددا على التزام منظومة الأمم المتحدة بمساعدة السودان، خاصة في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، بجانب دعم قدرات الحكومة السودانية في المركز والأطراف لتقوم بكافة المهام المطلوبة منها في المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق لأولويات حكومة الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها إحلال السلام الشامل والعادل بالبلاد.