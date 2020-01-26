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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي، والتي تُقام مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوادني والتي ستُقام الأحد المقبل بمدينة أم درمان.

بداية المباراة

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هانى، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجاي

وعلى دكة البدلاء: شريف إكرامي – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – أيمن أشرف – أليو بادجي – محمود متولي.

تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: أشرف كرير

خط الدفاع: بهاء السلامى، زياد بوغطاس، عمار الجمل، مرتضى بن وناس

خط الوسط: محمد أمين عمر، مالك بعيو، سليم بوخنشوش، وجدى كشريدة، إيهاب المساكنى

خط الهجوم: كريم العريبى