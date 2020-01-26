رئيس «الشورى السعودي»: المملكة حريصة على دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك بجميع الأصعدة

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، تحرص دائما على دعم العمل البرلماني الإسلامي المشترك في جميع الأصعدة وعلى مختلف المستويات، انطلاقًا من دعمها المستمر لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها؛ لتحقق أهدافها النبيلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، وفد المجلس لأعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في عاصمة بوركينا فاسو "واجادوجو".

وقال آل الشيخ إن مجلس الشورى يعد عضوًا فاعلًا في هذا الاتحاد ويحرص من خلال مشاركته على إيضاح مواقف المملكة العادلة في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والمساهمة في الوقوف أمام محاولات التدخل في شؤون الدول الإسلامية والعربية.

وشدد على اهتمام السعودية بتعزيز العمل الإسلامي والبرلماني لتوحيد كلمة المسلمين في جميع دول العالم لمواجهة التحديات، ونصرةً للقضايا الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق ونشر الأمن والسلام والاستقرار في جميع الدول الإسلامية والعربية، لما تحتله من مكانه رائدة في العالم الإسلامي، ولما تمثله من ثقل سياسي وما تقوم به من دور مهم في المجتمع الدولي، والتأثير في المحافل السياسية والبرلمانية الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن السعودية تضع نصب أعينها المسؤولية الكبيرة في مواجهة التدخلات السافرة من بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية والعربية والخليجية من خلال دعم بعض الأحزاب والتنظيمات التي تقوم بأعمال تسهم في نشر الفوضى وتعطل العمل التنموي لشعوب الدول الإسلامية والعربية، مؤكدًا حرص الرياض الدائم على مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف في المنطقة والعالم أجمع.