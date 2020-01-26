أفغانستان: اتخاذ تدابير مراقبة في المطارات لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اتخاذ ما أسمته ب"تدابير مراقبة" في مطارات البلاد، وذلك بهدف منع انتشار فيروس "كورونا" الذي أدى إلى مقتل العشرات في الصين.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد - إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالفيروس في أفغانستان.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة نظام الدين جليل إنه نظرا لأن أفغانستان تشترك في حدود مع الصين فإن وزارة الصحة العامة بدأت برنامج توعية كما قامت بتنشيط نظام للمراقبة والإبلاغ عن أي حالات إصابة بالفيروس.

وأضاف أن وزير الصحة العامة كلف فريق مراقبة بالمطارات - التي تسير رحلات جوية دولية - لمراقبة الركاب وإذا ظهرت عليهم أي أعراض مثل الحمى والسعال يتم وضعهم على الفور في الحجر الصحي.

وبدوره، قال رئيس الحركة الجوية في مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة كابول غلام معصوم إن هناك رحلة واحدة فقط أسبوعيا يتم تسييرها بين مدينتي "كابول" و"أورومتشي" من قبل شركة الخطوط الجوية "أريانا".

وأضاف أنه إلى جانب هذه الرحلة، يستخدم المسافرون طرقا غير مباشرة إلى الصين مثل نيودلهي أو دبي أو إسلام آباد.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).