بدء صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي في عمارات «جنة» بملوي الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي بعددٍ من العمارات في مشروع جنَّة للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة.

وأضاف الجزار، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه جارٍ استكمال الأعمال؛ تمهيدا للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.

ومن جانبه، قال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، إنه يجري استكمال تنفيذ الأعمال بعمارات نموذج جنة، بعدد 34 عمارة بالمدينة (أرضي + 7 أدوار متكررة).

وأوضح أنه جرى الانتهاء من صب الخرسانة العادية لعدد 32 عمارة والخرسانة المسلحة للقواعد لعدد 20 عمارة، وكذا الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي لعدد 16 عمارة، بإجمالي كمية خرسانة 14 ألف متر مكعب جرى صبها، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة.