«العقارى» يدير تمويلا مشتركا بقيمة مليار جنيه لإحدى شركات المراسم

وافق البنك العقارى المصرى على زيادة قرض موجه لصالح إحدى شركات المراسم الدولية للتطوير العمرانى إلى مليار جنيه بدلا من 700 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت أن القرض تشارك فيه ثلاثة بنوك، حصلت على الموافقات اللازمة وتنتظر موافقة الشركة للتوقيع على العقود النهائية للقرض الذى يهدف إلى توفير السيولة اللازمة لإحدى الشركات التابعة لشركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى بغرض المساهمة فى تأسيس مشروع طبى بالتجمع الخامس بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

بدأت «المراسم الدولية للتطوير العمرانى» أعمالها فى مصر منذ عام 1997، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة بن لادن، وعملت كمقاول رئيسى نفذ العديد من المشروعات بمجالات الفنادق العالمية، والمراكز التجارية، والمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، منها 4 مشروعات لتطوير المطارات المصرية، بقدرة استيعابية تبلغ 16 مليون راكب سنويا، وتشمل تجديد مبنى (1) بمطار القاهرة الدولى، وإنشاء مبانى مطار شرم الشيخ الدولى، ومبانى مطار الغردقة الدولى، وتجديدات وتوسعات مبنى مطار النزهة الدولى.

وحصلت الشركة فى الربع الأول من العام الماضى على تمويل مشترك بقيمة 1.6 مليار جنيه للمساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعها السكنى والتجارى بالتجمع الخامس، وشارك فى التمويل 7 بنوك أبرزها بنك مصر وابوظبى الاسلامى، كما حصلت الشركة فى فبراير الماضى على تمويل اسلامى بقيمة 940 مليون جنيه، وبمشاركة 6 بنوك، وتولت أبوظبى الإسلامى كابيتال دور المستشار المالى والمسوق للتمويل، والذى حصلت عليه الشركة لتمويل نشاطها فى مجال المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فى التمويل البالغ قيمته 940 مليون جنيه كل من: بنك القاهرة 220 مليون جنيه، والبنك العربى الإفريقى 225 مليون جنيه، والبنك المصرى لتنمية الصادرات 175 مليون جنيه، والمصرف المتحد 150 مليون جنيه، وبنك مصر 95 مليون جنيه، والإسكندرية سان باولو 75 مليون جنيه.