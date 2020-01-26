 أشرف صبحي يستقبل أبطال منتخب اليد بعد التأهل لأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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أشرف صبحي يستقبل أبطال منتخب اليد بعد التأهل لأولمبياد طوكيو

محمود عيسى
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 10:38 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 10:38 م

ينتظر وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وصول بعثة منتخب مصر لكرة اليد من تونس، لاستقابلهم في مطار القاهرة الدولي، بعد تتويجهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتأهل مباشرةً لأولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز مساء اليوم الأحد، على نظيره التونسى  صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 23/27، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء فوز منتخب اليد ببطولة إفريقيا، ليضم اللقب القاري السابع له في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية.


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