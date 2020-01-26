 قطع الكهرباء عن بعض المناطق في مدينة بني سويف.. غدا - بوابة الشروق
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قطع الكهرباء عن بعض المناطق في مدينة بني سويف.. غدا

حازم الخولى
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 6:02 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 6:02 م
 أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، فصل التيار عن (منطقة مستشفى الرمد،أرض المحلج ،محطة الأوتوبيس، الضرائب العقارية، البنك الأهلي ، التأمين الصحي، المصرية)، غدا الإثنين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا؛ لعمل صيانة بمغذي الرمد الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وقدم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة.

وناشد القطاع المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

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