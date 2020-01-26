وزير الخارجية الإماراتي يزور الجزائر الاثنين

يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، غدا الاثنين بزيارة إلى الجزائر.



وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، أن عبد الله بن زايد آل نهيان، سوف يجري محادثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم.



أوضح ذات المصدر أن" هذه الزيارة تندرج في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، وستسمح بتقييم التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة والاستثمار".



كما نوه البيان إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة للوزيرين لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.



وأشار البيان إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سوف يستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء، عبد العزيز جراد.



وتتزامن زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى الجزائر، مع تواجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا البلد، بدعوة مع الرئيس الجزائري تبون.