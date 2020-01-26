«مصر» يدرس ضخ 5 مليارات جنيه تمويلا إسلاميا للشركات الكبرى

يعكف بنك مصر، ثانى بنك حكومى، على ترتيب تمويلات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بحوالى 5 مليارات جنيه، لعدد من الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، تبعا لتصريحات شريف البحيرى، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الاسلامى.

اضاف البحيرى فى تصريحات لــ«مال واعمال ــ الشروق» ان محفظة الصيرفة الاسلامية لدى البنك بلغت 10 مليارات جنيه، والمتوقع ان تصل إلى 15 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020.

ويعتبر بنك مصر واحدا من أحد عشر بنكًا تجاريًا لديها ترخيص لتقديم منتجات وخدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويبلغ عدد فروع البنك الحكومى التى تقدم معاملات إسلامية نحو 39 فرعًا منتشرة بالقاهرة والمحافظات، بينما يوجد 3 بنوك إسلامية بالكامل هى البركة وفيصل ومصرف أبوظبى الإسلامى.

يدرس بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ ترتيب وتسويق قروض مشتركة لعدد 22 حالة تمويلية بإجمالى 60.537 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لعاكف مغربى نائب رئيس البنك، أضاف أن حصة بنك مصر المتوقعة من الحالات التمويلية الجارى دراستها تبلغ 22.441 مليار جنيه فى انشطة اقتصادية متنوعة.

تبلغ محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة لدى البنك الحكومى فى 30 سبتمبر 2019 حوالى 171.8 مليار جنيه ــ تبعا لتصريحات مغربى.

وسجلت محفظة القروض والائتمان المباشر لدى بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ نحو 270 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2018 ــ 2019، بمعدل نمو 10 % بينما تراوحت القروض غير المباشرة ما بين 70 إلى 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة الزمنية لدى البنك الحكومى. ويستهدف البنك خلال العام المالى 2020 ــ 2019 معدل نمو 20% فى محفظة تمويل الشركات الكبرى.