مطار بغداد الدولي: اتخاذ إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا إلى العراق

اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين من الصين إلى العراق من خلال إجراء الفحص الطبي الوقائي للتأكد من عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا الجديد، ولمنع انتشاره داخل البلاد.

وذكر بيان لإدارة المطار - أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" اليوم - أنه بالاتفاق والتنسيق مع وزارة الصحة العراقية تم إبلاغ الجهات المختصة بإجراء الفحص الطبي الوقائي من فيروس "كورونا" لجميع الأشخاص القادمين إلى العراق من الصين.

وكانت الصين قد اتخذت تدابير جذرية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، والذي تسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، كما فرضت طوقا لأسباب صحية على مدينة "ووهان" و17 بلدة أخرى في إقليم "خوبي" وسط البلاد لعزل سكان المقاطعة وعددهم 56 مليونا.