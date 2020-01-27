وكالة الصحة الأمريكية تؤكد تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا

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أكدت وكالة الصحة الأمريكية تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.