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وكالة الصحة الأمريكية تؤكد تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 11:31 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 11:31 م

أكدت وكالة الصحة الأمريكية تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

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