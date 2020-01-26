بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحذر من انهيار الهدنة في البلاد

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا والذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة، معربة عن أسفها لما وصفته بالانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح وذلك حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد خلال المؤتمر الدولي المعنى بليبيا والذي عقد في برلين قبل أسبوع.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة ـ في بيان تم توزيعه اليوم الأحد في جنيف ـ أنه شوهد وعلى مدار الأيام العشرة الماضية العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين؛ ما يهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة من القتال.

وحذرت من انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في 12 يناير والتي وافق عليها كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي نتيجة استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل دول شاركت في مؤتمر برلين.