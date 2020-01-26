وزير داخلية النمسا: اتخذنا اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا داعي للقلق

أكد كارل نيهمر، وزير داخلية النمسا، أن الوضع الصحي في بلاده مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق من انتشار فيروس كورونا الجديد، والذي بدأ من مدينة "ووهان" الصينية وانتشر في عدة دول أخرى.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الأحد، إن وزارة الداخلية سوف تشكل غدا الاثنين فريق عمل لتقديم المشورة بشأن كيفية متابعة المرض وحالات الإصابة به.

وأضاف أنه من واجبنا اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية النمساويين.

ومن جانب آخر، سلطت تقارير صحفية في فيينا اليوم الضوء على تصريحات وزير الصحة الصيني "ما شياو يوي"، والتي أكد فيها احتمال زيادة انتشار فيروس كورونا وتفشي المرض في ظل استمرار زيادة عدد الإصابات، لافتا إلى أن السلطات تعرف القليل عن الفيروس الجديد وليست متأكدة من مخاطر حدوث طفرات في الفيروس.

يذكر أنه وفقا للسلطات الصينية توفي ما لا يقل عن 56 شخصا من مرض فيروس كورونا حتى الآن وتم تسجيل أول حالة وفاة في مدينة شنغهاي التي تعد مركز للمال والأعمال في الصين، بينما ترى السلطات الصينية أن فيروس كورونا الجديد في الصين ليس خطيرًا مثل فيروس "سارس" الذي ضرب البلاد في عام 2002.