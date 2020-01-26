300 طالب وطالبة يشاركون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب رحلة ثقافية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 وذلك بمشاركة 300 طالب وطالبة على 3 أفواج، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع" بعد أن افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد «حسن» أن زيارة الطلاب تأتي في إطار دور الجامعة الثقافي والتنويري؛ لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع، وإيمانًا بأهمية وقيمة معرض الكتاب، الذي يُعد عرسًا ثقافيًا بالجمهورية.