الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة للتنظيمات الإرهابية غرب حلب

دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، مستودع ذخيرة بريف حلب الغربي خلال العمليات العسكرية التي ينفذها ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب وفي عدد من القرى والبلدات بريفها الغربي والجنوبي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش نفذت ضربات دقيقة ومكثفة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين في قرية بشقاتين في ناحية دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى تدمير مستودع كبير للذخيرة أنشأته التنظيمات الإرهابية ضمن معمل النشاء في القرية.

وكانت وحدات الجيش السوري نفذت أمس استهدافات واسعة ووجهت ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد أوكار المجموعات الإرهابية في كفر حمرة والراشدين والمنصورة وخان العسل ومحيط كفر ناها غرب حلب؛ ردا على خروقات التنظيمات واعتداءاتها على الأحياء الآمنة في حلب، ما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوفهم على طول الخط الممتد من جمعية الزهراء وصولا إلى مناطق الراشدين غرب حلب.