الفرنسية للأنباء: 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية ببغداد وسقطت في محيطها

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية استهداف خمسة صواريخ لمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ الخمسة سقطت في محيط السفارة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.