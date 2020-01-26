 الفرنسية للأنباء: 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية ببغداد وسقطت في محيطها - بوابة الشروق
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الفرنسية للأنباء: 5 صواريخ استهدفت السفارة الأميركية ببغداد وسقطت في محيطها

هديل هلال
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 7:06 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 7:06 م

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية استهداف خمسة صواريخ لمحيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ الخمسة سقطت في محيط السفارة، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

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