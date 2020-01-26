الأرصاد: طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا خلال الـ72 ساعة القادمة

شاهين: شبورة مائية ورياح معتدلة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اعتدالا في درجات الحرارة معظم الأنحاء نهارا، وشديدة البرودة خلال ساعات الليل، وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق المكشوفة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين، ما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين سيشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والتي يمكن أن تمتد حتى القاهرة، موضحا أن نشاط الرياح معتدل على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى استقرار الملاحة البحرية بداية من غدا الاثنين ولمدة 72 ساعة.

وأوضح أن الفترة الحالية تعد فترة استقرار لحالة الطقس، مطالبا المواطنين بالالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، إضافة إلى الهدوء أثناء السير على المناطق المنخفضة بها الرؤية الأفقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، فتصل العظمى بالقاهرة لـ19 درجة والصغرى 7 درجات، وبالإسكندرية العظمى 17 والصغرى 9، ومرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 7، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 6، وقنا العظمى 22 والصغرى 8، وأسوان العظمى 23 والصغرى 8.