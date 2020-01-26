ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيج شرقي البلاد مؤخرا إلى 35 قتيلا.

وأضاف أوقطاي أنه تم إنقاذ 45 شخصا من تحت أنقاض الزلزال الذي وقع مساء أمس الأول الجمعة وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الإصابات التي خلفها الزلزال تتجاوز 1600.

وتواصل فرق الإنقاذ اليوم البحث عن الناجين وسط درجات حرارة دون الصفر في المنطقة الجبلية. وتعتقد السلطات بوجود الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض.

ووفقا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فإن نحو 600 تابع وقعت منذ الزلزال الرئيسي.

ولا يزال الكثيرون من سكان ألازيج، التي يقطنها نحو 600 ألف شخص، يرفضون العودة إلى منازلهم خوفا من حدوث توابع مدمرة.

وأعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو، أنه تم نصب نحو 5 آلاف خيمة، وأنه يتم استضافة نحو 15 ألف شخص في منشآت رياضية.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم بإعادة بناء المباني المتضررة والمهدمة على وجه السرعة.

وتسبب الزلزال في إلحاق أضرار بالغة بـ645 مبنى، إلى جانب انهيار 76 بصورة كاملة.