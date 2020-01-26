سقوط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بطرق الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالطرق العامة بالإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من طالب - مقيم بدائرة القسم- يفيد بأنه أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة القسم فوجئ بـ3 مجهولين يستقلون "تروسيكل بدون لوحات معدنية" انحرف تجاهه ولدى محاولته مفاداتها اصطدم بالحاجز الخرساني على جانب الطريق؛ ما أدى لتوقفه وعقب ذلك استولوا منه على (هاتفه المحمول، حقيبة جلدية بداخلها بعض الملابس الخاصة به، مبلغ 5 آلاف جنيه) وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء شريف زكي مدير المباحث، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي لارتكاب حوادث السرقات بالطرق العامة باستخدام الدراجة النارية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (هاتف محمول، حقيبة جلدية بداخلها "ملابس، سماعة") وكذا الدراجة النارية المستخدمة "تروسيكل، ملك وقيادة الرابع"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.