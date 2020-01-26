المسماري: تركيا تنقل مسلحي تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تنقل مسلحي تنظيم جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.



وقال المسماري، في تصريحات أوردتها قناة " سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن العملية التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في منطقة أبو قرين استباقيا ورسالة للميليشيات.



وشدد على أن عمليات قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة أبو قرين لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المعركة مستمرة مع الإرهابيين والميليشيات الإجرامية والسوريين المغرر بهم، الذين تم إحضارهم للقتال إلى جانب ميليشيات مصراتة.