مقتل وإصابة 4 من الميليشيات الحوثية جراء محاولة لإطلاق صاروخ باليستي

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأصيب 3 آخرون ‏بانفجار صاروخ باليستي؛ إثر فشل الميليشيات الحوثية في إطلاقه من ضاحية شملان شمال غرب العاصمة ‎صنعاء.



وأكد شهود عيان - وفقا لما أفادته قناة "العربية الإخبارية" اليوم الأحد، أن الصاروخ انفجر أثناء محاولة إطلاقه، وسمع دوي الانفجار في أرجاء الأحياء الشمالية للعاصمة.



ومن جانب آخر .. تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل لعناصر الميليشيات الحوثية لمواقع تابعة للجيش، بمحافظة الجوف، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.



وفي سياق ذي صلة .. استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها.