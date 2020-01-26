505 هزات ارتدادية تضرب محافظة ألازيج التركية

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن 505 هزات ارتدادية وقعت بمحافظة ألازيج شرق تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد عن "آفاد" قولها في بيان إنه بعد الزلزال الذي ضرب محافظة ألازيج أمس، شهدت المحافظة 505 هزات ارتداية حتى مساء أمس السبت، تراوحت درجاتها بين درجة إلى 5.1 درجة.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة ألازيج مساء أول أمس الجمعة، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 29 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في محافظات ألازيج، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.