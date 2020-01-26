الصين تقرر تمديد العطلة لكبح فيروس كورونا الذي ينتشر سريعا

قررت الصين تمديد عطلة العام القمري الجديد لفترة غير محددة للمساعدة في تقليص انتشار فيروس كورونا المتحور الذي أودى بحياة 56 شخصا في الصين ولا يزال مستمرا في إصابة المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وذكرت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) أن فترة العطلة تشهد مغادرة ملايين الصينيين للمدن الكبرى مثل ووهان، التي بدأ ظهور الفيروس فيها، للعودة إلى بلداتهم التي ينحدرون منها، ومن الممكن أن تتسبب نحو 3 مليارات رحلة بوسائل المواصلات في زيادة انتشار الفيروس.

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان حكومي أنه سيتم تمديد عطلة العام القمري الجديد إلى "مدى مناسب" بعد 30 يناير الجاري

وقالت لجنة مكافحة انتشار الوباء برئاسة رئيس الوزراء لي كيه شيانج في وقت سابق اليوم الأحد إن تمديد العطلة سيكون "إجراء ملائما" للسيطرة على تفشي الفيروس.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعرض حكومة الرئيس شي جينبينج لضغوط لوضع حد لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس ووسط مخاوف من أن الفيروس لا يظهر عليه أيه علامات على التباطؤ.