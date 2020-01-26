فيروس كورونا المتحور يفسد فعاليات رياضية في الصين

أثر تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين سلبا على الفعاليات الرياضية في البلاد، مع تأجيل دورة للألعاب الوطنية الشتوية اليوم الأحد ونقل مباريات كرة القدم للتأهل للأولمبياد إلى استراليا، بينما يتم حاليا النظر في سباق كأس العالم للتزلج على الجليد.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الصين أجلت إلى أجل غير مسمى دورة الألعاب الوطنية الشتوية لها لعام 2020، والتي تضم فعاليات مثل التزحلق في الحلبات والتزلج على الجليد.

وكان من المقرر أن تتم استضافة الألعاب التي عقدت آخر مرة في عام 2016 في إقليم منغوليا الداخلي بالصين والذي يتمتع بحكم ذاتي، في فبراير وكان ينظر إليها باعتبارها خطوة مهمة في استعدادات الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.