المرصد: الجيش السوري يحقق تقدما جديدا ويبعد مئات الأمتار عن ثاني أكبر مدن إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري حققت تقدمًا جديدًا شمال غربي سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثاني أكبر مدن محافظة إدلب).

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن قوات الجيش السوري سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

وفي غضون ذلك، تخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين، يرافقها قصف جوي روسي وسوري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها منذ ديسمبر الماضي تصعيدًا عسكريًا لقوات الجيش السوري يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، حيث سيطرت القوات السورية - خلال هجوم استمر أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس - على مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة أيضًا على الطريق الدولي.