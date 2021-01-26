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بالفيديو - الكلمة التحفيزية لمدرب الفراعنة قبل مواجهة الدنمارك بمونديال اليد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 4:04 م

نشر الحساب الرسمي لكأس العالم لليد 2021، الكلمة التحفيزية للمدرب الإسباني روبرتو باروندو مدرب منتخب مصر لليد قبل مواجهة الدنمارك في ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي مساء غد الأربعاء، منتخب مصر مع الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر "تويتر"، كلمة المدير الفني للفراعنة وهو يحفز لاعبيه ويطالبهم بالتفكير في المباراة فقط.

وصعد الفراعنة لهذا الدور بعد احتلالهم للمركز الثاني بمجموعتهم خلف السويد.

 جدير بالذكر أن البطولة تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير لـ 31 من الشهر ذاته وشارك بها 32 منتخبا.


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