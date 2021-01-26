رئيس سابق للاستخبارات الداخلية الألمانية ينهي عمله في مكتب محاماة

أنهى الرئيس الأسبق لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، هانز-جورج ماسن، عمله في مكتب المحاماة "هوكر" في مدينة كولونيا الألمانية.



وأعلن مكتب المحاماة في بيان على موقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن السبب في ذلك هو أن المكتب يمثل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في دعواه القضائية ضد هيئة حماية الدستور، موضحة أن من المحتمل أن يمثل ماسن كشاهد خلال القضية.



وقال ماسن، الذي أُجبر على ترك هيئة حماية الدستور في 2018، إن عمله في مكتب المحاماة لا يمثل تضاربا رسميا في المصالح، لكن هناك احتمال أن "يتم التشكيك في إدلاءاته كشاهد".



وأضاف ماسن في البيان الصادر عن مكتب المحاماة: "من أجل تجنب ضرر قد يلحق بكل الأطراف المعنية، ولإتاحة محاكمة عادلة، قمت بتبكير رحيلي من المكتب لمدة ثلاثة أشهر".



وحرك الحزب دعوى قضائية ضد هيئة حماية الدستور لمنعها من وضعه رسميا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.



ويحاجج الحزب في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى.



وأُجبر ماسن على مغادرة جهاز الاستخبارات الداخلية بعد أن شكك في صحة مقطع فيديو يُظهر متظاهرين من اليمين المتطرف يطاردون مهاجرين.