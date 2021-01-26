أحمد فتحي يخضع لفحص طبي داخل غرفة ملابس الأهلي عقب مباراة بيراميدز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد فتحي، لاعب بيراميدز جاء إلى غرف ملابس فريقه عقب المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي سلبياً أمام نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وأشار عبدالحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن فتحي كان يُعني من شد في العضلة الخلفية وخضع لفحص طبيب الفريق،



واختتم عبدالحفيظ تصريحاته قائلا "الأهلي هو الأهلي لا يتأثر بغيابي أو بوجودي وهذا ينطبق على أي لاعب ولم تشهد المباراة أي خصومة".